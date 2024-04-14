Лунає сирена та періщить дощ: жителі Курганської області змушені евакуюватися через повінь

За прогнозами, у самому Кургані буде затоплений мікрорайон Ніжняя Утятка

Рівень води в річці Тобол досяг 556 сантиметрів

У Курганський області, яку зараз теж затоплює, йде сильний дощ, пишуть російські пабліки, тож води стає дедалі більше. У регіоні лунає сирена.

Губернатор Курганської області Вадим Шумков просить місцевих зібрати речі та документи і йти, не чекаючи ночі. Рівень води в річці Тобол досяг 556 сантиметрів.

За прогнозами, у самому Кургані буде затоплений мікрорайон Ніжняя Утятка.

У Кургані, зокрема, розташований «Курганський машинобудівний завод» – єдине підприємство в Росії, що спеціалізується на виробництві бойових машин піхоти (БМП) і машин на їх базі.

Нинішня повінь в Оренбурзькій області – найбільша за всю історію спостережень у регіоні.

Раніше у російському селі Тємляково (Курганська область РФ) змило дерев’яний міст, який тепер несе течією до міста Курган.

Нагадаємо, що низка регіонів Росії потерпає від потужного паводку. Так, в Оренбурзькій області ще з 4 квітня діє режим надзвичайної ситуації. Такий режим введено також у деяких районах Тюменської, Курганської і Самарської областей. Найбільш несприятлива ситуація склалася в Орську Оренбурзької області, де в ніч на 6 квітня стався прорив дамби та підтопило близько семи тисяч будинків із присадибними ділянками.

Як повідомлялося, масштабна повінь у прикордонних з Казахстаном регіонах РФ була викликана аварійним скиданням з водосховищ. Одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше, через розлив річки Тобол.

До слова, Росія звинуватила Казахстан у повені. На це міністерство водних ресурсів та іригації Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії. Оскільки вода річкою Тобол надходить з російської території і рішення про скидання води приймаються, виходячи з цих потоків.