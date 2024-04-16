Зеленський, Макрон та Путін: опитування показало, кому найбільше довіряють жителі Молдови

Президенти Зеленський, Макрон і Путін на зустрічі у 2019 році

Жителів Молдови запитали про їхнє ставлення до президентів України, Росії та Франції

Рівень довіри до президентів України, Молдови та Франції серед молдовських громадян перебуває на приблизно однаковому рівні у 29-30%. Про це свідчить опитування CBS Research на замовлення ініціативи WatchDog.MD, повідомляє NewsMaker.

Згідно з опитуванням, Володимиру Зеленському довіряють 30,5% громадян Молдови (14,6% опитаних – дуже довіряють, 15,9% – довіряють), тоді як не довіряють – майже 54% (10,2% – не дуже довіряють, 43,7% – узагалі не довіряють).

У випадку з Путіним частка молдован, які висловили довіру, становить 30,1% (17,8% – дуже довіряють, 12,3% – довіряють), натомість не довіряють понад 54% (8,3% – не дуже довіряють, 45,9% – взагалі не довіряють).

Президенту Франції Емманюелю Макрону в Молдові довіряють 29,8% респондентів (12,2% – дуже довіряють, 17,6% – довіряють). Не довіряють йому майже 40% (10,5% – не дуже довіряють, 29,2% – взагалі не довіряють)

Опитування проводили з 6 до 13 квітня. У ньому взяли участь 1008 осіб віком від 18 років.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства.

Пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула на те, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд. ISW наголошують, що це стало останнім із серії нещодавніх спроб Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.

До слова, Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО».

Також Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.