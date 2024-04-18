Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
За словами Пєскова, ситуація на фронті «далеко не сприятлива для української сторони»
фото: росЗМІ

Кремль переконаний, фінансування України «не зможе вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах»

Допомога Україні, яку може схвалити Палата представників США вже на цьому тижні, не вплине на ситуацію на фронті. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське агентство «Тасс». 

«Це не може якимось чином вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах. Всі спеціалісти… зараз неозброєним оком фіксують ситуацію на фронті, яка далеко не сприятлива для української сторони. Тому нічого це змінити не зможе», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Читайте також:

Теги: росія війна США фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще з 8 квітня у Курганській області оголошено режим надзвичайної ситуації через розлив річки Тобол
У російському місті за 2,5 тис. км від України звучать сирени (відео)
13 квiтня, 08:43
Цьогорічні наслідки від обстрілів подолати буде складніше, ніж минулого року, проте місця руйнувань є більш локалізованими
Росія змінила тактику ураження енергетичної інфраструктури України – FT
8 квiтня, 10:00
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
Президентські вибори у Словаччині, нічна атака на Україну: головне за ніч
7 квiтня, 06:18
За словами нардепа, війна по-суті триває на плечах добровольців, які воюють ще від початку повномасштабного вторгнення
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
6 квiтня, 14:18
Згідно із супутниковими знімками за 1 квітня, більшість російських кораблів перебувають у порту
Які кораблі Чорноморського флоту Росія заховала у Новоросійську: список
2 квiтня, 12:24
Зброя та техніка потрапляє до країни-агресорки зокрема через територію Таджикистану
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
1 квiтня, 22:00
Росія вдарила по трьох теплоелектростанціях ДТЕК
Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК
29 березня, 08:52
Кабмін постановив утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
26 березня, 18:02
Вербова розмістила сторіс Пренткович, яка пише, що «обирає жити своє єдине життя».
Бойова медикиня жорстко засудила відому блогерку, яка «обрала жити своє єдине життя»
20 березня, 10:49

Політика

Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
Президент Литви розкритикував подвійні стандарти у наданні допомоги Ізраїлю та Україні
Президент Литви розкритикував подвійні стандарти у наданні допомоги Ізраїлю та Україні
Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України
Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах
Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9901
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
9806
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
9222
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
8073
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
6453
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua