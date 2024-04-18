Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США

За словами Пєскова, ситуація на фронті «далеко не сприятлива для української сторони»

Кремль переконаний, фінансування України «не зможе вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах»

Допомога Україні, яку може схвалити Палата представників США вже на цьому тижні, не вплине на ситуацію на фронті. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське агентство «Тасс».

«Це не може якимось чином вплинути на результат розвитку ситуації на фронтах. Всі спеціалісти… зараз неозброєним оком фіксують ситуацію на фронті, яка далеко не сприятлива для української сторони. Тому нічого це змінити не зможе», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.