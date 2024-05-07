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Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС
Більшість країн ЄС проігнорували інавгурацію Путіна
фото з відкритих джерел

У списку була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля

Сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу.

Які країни ЄС збираються на інавгурацію Путіна:

  •  Франція – буде представлена послом
  •  Угорщина
  •  Словаччина 
  • Греція
  •  Мальта
  •  Кіпр

У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

Нагадаємо, Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як Росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не буде присутнім. Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в інавгурації.

Як повідомлялося раніше Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не буде присутній на церемонії «інавгурації» президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться у вівторок, 7 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Радослав Сікорський

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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Теги: росія путін інавгурація

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