Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС
У списку була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля
Сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу.
Які країни ЄС збираються на інавгурацію Путіна:
- Франція – буде представлена послом
- Угорщина
- Словаччина
- Греція
- Мальта
- Кіпр
У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.
Нагадаємо, Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як Росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань.
Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в Росії не буде присутній на церемонії. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що не буде присутнім. Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у Москві, категорично виключили участь в інавгурації.
Як повідомлялося раніше Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна.
До слова, посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський не буде присутній на церемонії «інавгурації» президента Росії Володимира Путіна, що відбудеться у вівторок, 7 травня. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Радослав Сікорський
Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.
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