Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Переговори щодо запуску виробництва систем ППО Patriot ведуться з моменту останнього візиту Зеленського в США

Перенесення виробництва Patriot в Україну є цілком реальним і переговори щодо цього вже ведуться. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

«Така задача у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента в США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота», – підкреслила вона.

Маркарова повідомила, що між візитами відбулося два засідання бізнесів, українських і американських (Patriot – це декілька компаній, які виробляють різні частини комплексу). За її словами, йдеться про виробництво Україною, як мінімум, значної частини складових, а як максимум – завершеного продукту.

Пані посол зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

«Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проекти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot», – зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.