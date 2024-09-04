Інженери ЦАХАЛу виявили в одному із тунелів ХАМАСу залізницю

Зруйнована ЦАХАЛом залізнична траса має довжину понад кілометр





З початку війни ЦАХАЛ веде роботу зі знищення та нейтралізації підземної інфраструктури терористичної організації ХАМАСу у Секторі Гази. Про це заявив представник ЦАХАЛу, пише The Jerusalem Post.

Як зазначають журналісти, сили інженерного підрозділу дивізії Гази та Північної бригади у взаємодії з підрозділом Яалом виявили та знищили за попередньою розвідувальною інформацією підземний наступальний маршрут терористичної організації ХАМАС у районі Бейт-Лахії.

Згідно з джерелом, зруйнована траса має довжину понад кілометр. «Зруйнований маршрут було виявлено та досліджено в останні тижні. Війська виявили вздовж маршруту озброєння, електричну інфраструктуру та транспортну залізницю», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про висунення кримінальних звинувачень проти вищого керівництва ХАМАС, звинувачуючи їх у плануванні, підтримці та здійсненні смертельного теракту 7 жовтня на півдні Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1200 осіб, серед яких були понад 40 американців.