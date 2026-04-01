Іран назвав умову для завершення війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан зазначив, що Іран ніколи не прагнув війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час розмови з головою Європейської ради Антоніу Костою повідомив, що Тегеран готовий до завершення збройного конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головною умовою для цього іранський лідер назвав надання чітких гарантій того, що акти агресії проти країни більше не повторяться. За словами Пезешкіана, Іран ніколи не прагнув війни та має достатньо рішучості для її припинення у разі виконання необхідних безпекових вимог.

Водночас у офіційному звіті Антоніу Кости про результати розмови згадки про ці заяви президента Ірану відсутні. Відомо лише, що Пезешкіан висловив критику на адресу Європейського Союзу, звинувативши організацію у недостатньо жорсткій реакції на дії США та Ізраїлю. Він закликав ЄС привести свою політику у відповідність до міжнародного права та принципів професійної взаємодії.

Паралельно з цим міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі уточнив, що прямі переговори з Вашингтоном наразі не ведуться, хоча Тегеран отримує певні повідомлення від адміністрації Трампа. Поява інформації про можливе припинення вогню вже спричинила зростання фондових ринків на тлі очікувань деескалації конфлікту.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Нагадаємо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації.