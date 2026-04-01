Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран назвав умову для завершення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Президент Ірану Масуд Пезешкіан зазначив, що Іран ніколи не прагнув війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час розмови з головою Європейської ради Антоніу Костою повідомив, що Тегеран готовий до завершення збройного конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головною умовою для цього іранський лідер назвав надання чітких гарантій того, що акти агресії проти країни більше не повторяться. За словами Пезешкіана, Іран ніколи не прагнув війни та має достатньо рішучості для її припинення у разі виконання необхідних безпекових вимог.

Водночас у офіційному звіті Антоніу Кости про результати розмови згадки про ці заяви президента Ірану відсутні. Відомо лише, що Пезешкіан висловив критику на адресу Європейського Союзу, звинувативши організацію у недостатньо жорсткій реакції на дії США та Ізраїлю. Він закликав ЄС привести свою політику у відповідність до міжнародного права та принципів професійної взаємодії.

Паралельно з цим міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі уточнив, що прямі переговори з Вашингтоном наразі не ведуться, хоча Тегеран отримує певні повідомлення від адміністрації Трампа. Поява інформації про можливе припинення вогню вже спричинила зростання фондових ринків на тлі очікувань деескалації конфлікту.

Як відомо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Нагадаємо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації. 

Теги: Іран війна США Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua