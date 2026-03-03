Головна Світ Політика
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли
фото: скрин з відео

Ізраїль атакував асамблею експертів – 88 високопосадовців Ірану саме під час засідання, на якому вони мали визначитися з кандидатурою нового Верховного лідера держави

Ізраїльські повітряні сили завдали удару по будівлі в іранському місті Кум, де зібралися високопоставлені священнослужителі, щоб обрати нового верховного лідера Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

За попередніми даними, удари були спрямовані на резиденцію в колишній будівлі парламенту в Тегерані та офіси в духовному центрі Кум. Саме там 88 членів Ради експертів мали визначити постать нового духовного провідника країни.

Зауважимо, асамблея експертів – орган, який обирає верховного лідера, налічує 88 членів, хоча, незрозуміло, скільки з них було в будівлі на момент удару.

За наявними даними, авіаудар був здійснений саме тоді, коли тривав підрахунок голосів. Очевидці та медіа описують наслідки як катастрофічні: на місці будівлі, де тривало зібрання, тепер «суцільні руїни».

Водночас офіційний Тегеран намагається применшити масштаби втрат. Державне телебачення IRIB заявило, що «будівлі були евакуйовані заздалегідь, і про жертв не повідомлялося». Попри ці заперечення, експерти вважають, що такий удар по органу, відповідальному за спадковість влади, може призвести до політичного хаосу в країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. За словами глави держави, під час перемовин ішлося про наслідки ударів з боку Ірану та можливі кроки для підтримки цивільного населення.

Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах також звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму. 

