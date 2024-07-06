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Іран обрав нового президента: чим він відомий

Єлизавета Жабська
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Іран обрав нового президента: чим він відомий
У другому турі президентських виборів в Ірані Масуд Пезешкіан набрав більшість голосів – 53,6%
фото: AFP

Масуд Пезешкіан обійшов ультраконсервативного кандидата Саїда Джалілі

Політик-реформатор Масуд Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів в Ірані і став дев'ятим президентом Ісламської Республіки Іран.

Колишній міністр охорони здоров'я Пезешкіан протягом останніх 16 років представляв в іранському парламенті провінцію Західний Азербайджан, де більшість населення становлять етнічні азербайджанці.

У першому турі президентських виборів в Ірані 28 червня Пезешкіан лідирував серед чотирьох кандидатів, отримавши 42,5% голосів виборців, а вже 5 липня набрав 53,6%.

Попри понад 20 років досвіду в політиці, Пезешкіан не стикався зі звинуваченнями в корупції і не був причетний до політичних скандалів.

Біографія Масуда Пезешкіана

За Пезешкіана проголосували 16,3 млн виборців
За Пезешкіана проголосували 16,3 млн виборців
фото: STR/EPA/ТАСС

Пезешкіан народився в іранському місті Махабад у провінції Західний Азербайджан, де більшість населення становлять курди, тому вільно розмовляє курдською та азербайджанською мовами.

Він отримав освіту лікаря і Пезешкіан пішов на фронт під час ірано-іракської війни 1980-88 років, щоб воювати і служити медиком. Після закінчення участі у бойових діях він спеціалізувався на кардіохірургії. 69-річний Пезешкіан також працював в академічних колах, очолюючи Тебрізський університет медичних наук із 1994 до 1999 року.

Політична кар'єра

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан
Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан
фото: Reuters

Невдовзі після закінчення роботи в університеті Пезешкіан пішов у політику, переїхав у 2000 році в Тегеран, де отримав посаду заступника міністра охорони здоров'я в уряді тодішнього президента Мохаммада Хатамі.

У 2001 році Хатамі призначив Пезешкіана міністром охорони здоров'я. Через два роки парламент безуспішно намагався оголосити імпічмент Пезешкіану. Серед його недоліків критики називали погану кадрову політику та нераціональне використанням позики Світового банку.

У 2008 році, через три роки після відходу з уряду, Пезешкіан балотувався до парламенту і посів перше місце у виборчому окрузі в Тебрізі. Він обирався п'ять разів поспіль на чотирирічні терміни.

Із 2016 по 2020 рік − коли помірковані та реформісти контролювали законодавчий орган − Пезешкіан був одним із двох віцеспікерів парламенту.

У 2013 році Пезешкіан балотувався на посаду президента, але вибув, не підтримавши жодного кандидата. Він знову спробував щастя у 2021 році, але був дискваліфікований Радою опікунів − конституційним наглядовим органом, який також перевіряє кандидатів, що беруть участь у виборах.

Цікаві факти та ставлення до України

Пезешкіан наполягав на необхідності дотримуватися політики, викладеної Верховним лідером Аятолою Алі Хаменеї – діячем, який підтримав Путіна у його війні проти України
Пезешкіан наполягав на необхідності дотримуватися політики, викладеної Верховним лідером Аятолою Алі Хаменеї – діячем, який підтримав Путіна у його війні проти України
фото: Anadolu Agency

Пезешкіан часто читає Коран і є експертом з «Нахджул Балага» − збірки проповідей і висловлювань, які приписують першому шиїтському імаму Алі. Книга посідає особливе місце серед шиїтів в Ірані.

Колишній міністр охорони здоров'я критикував політику Ісламської республіки щодо примусового носіння хіджабу, попереджаючи у 2023 році, що це лише заохочує людей до ненависті до релігії.

Він висловив відкритість до переговорів із Заходом і в минулому критикував скандування, спрямовані проти інших країн, зокрема США.

Але Пезешкіан також виступав на підтримку принципів Ісламської республіки і наполягав на необхідності дотримуватися політики, викладеної Верховним лідером Аятолою Алі Хаменеї – діячем, який підтримав Володимира Путіна у його війні проти України.

Раніше цього року Пезешкіан заявив, що завдяки втручанню Хаменеї його не дискваліфікували на парламентських виборах у березні.

Також він виступав на захист прав меншин, але його критики звинуватили його в потуранні націоналістичним настроям серед етнічних азербайджанців Ірану, хоча політик заперечує це.

Нагадаємо, 5 липня, в Ірані відбувся другий тур президентських виборів між реформістом Масудом Пезешкіаном і ультраконсерватором Саїдом Джалілі. Після першого туру виборів Пезешкіан набрав 42% голосів, тоді як Джалілі отримав 38,6%. Явка виборців у першому турі склала близько 40%, що стало найнижчим показником з 1979 року.

Як повідомлялося, реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація «негайно» працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни.

До слова, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.

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Теги: вибори Іран президент

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