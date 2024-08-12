Ціни на нафту зростають на тлі напруження на Близькому Сході

Минулого тижня ціна на Brent підвищилася більш ніж на 3,5%, тоді як West Texas Intermediate зросла більш ніж на 4%

Ціни на нафту продовжують невпинно зростають через безпекову ситуацію на Близькому Сході

Ціни на нафту зростають п’яту сесію поспіль, утримуючи зростання на понад 3% минулого тижня, оскільки побоювання щодо рецесії в США зменшилися, а геополітична напруженість на Близькому Сході підтримала ціни. Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 22 центи, або 0,3%, до $79,88 за барель до, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 36 центів, або 0,5%, до $77,20.

«Підтримка надходить від кращих, ніж очікувалося, даних США минулого тижня, які зменшили побоювання щодо рецесії в США», – зазначив аналітик IG Markets Тоні Сикамор.

За словами аналітика, також існує велика тривога щодо того, коли Іран може помститися Ізраїлю за вбивство ключових лідерів ХАМАС і Хезболла.

Крім того, ізраїльське вторгнення посилилося у суботу, 10 серпня, авіаударом по шкільному комплексу, внаслідок якого загинули щонайменше 90 осіб. Хоча Ізраїль заявив, що кількість загиблих була завищеною. Водночас ХАМАС поставив під сумнів свою участь у нових переговорах про припинення вогню.

Минулого тижня Brent підвищилася більш ніж на 3,5%, тоді як WTI (West Texas Intermediate) зросла більш ніж на 4% завдяки сприятливим економічним даним і збільшеним сподіванням на зниження процентної ставки в США.

Нагадаємо, після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року, світова ціна на нафту злетіла вгору.

Як повідомлялося, у липні експорт російської нафти з ключових західних портів РФ впав до 19-місячного мінімуму. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю.

До слова, новий лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар хоче укласти угоду про припинення вогню. Таке повідомлення єгипетські та катарські посередники передали ізраїльським офіційним особам.