Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post

Країни уклали договори щодо постачання Росії балістичних ракет ще 18 вересня

Іран планує поставити до Росії ракети класу «земля-земля» для продовження війни проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

Як відзначають джерела видання, ще 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії, аби ті завершили укладання договору щодо поставок зброї, в тому ж числі двох типів іранських ракет класу «земля-земля».

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha – балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

Якщо ж Іран здійснить поставку, то це буде перша допомога Росії ракетами з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України. Офіційні особи, які були проінформовані про підготовку до поставки ракет, заявили, що Іран також готує й поставку безпілотних літальних апаратів. Останні ж включатимуть «десятки» Mujaher-6s і більшу кількість Shahed-136s.

Також чиновники стверджують, що останнім часом іранські технічні консультанти відвідували Росію, аби надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.