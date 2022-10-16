Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Ірану готує Росії першу партію балістичних ракет малої здатності
фото з відкритих джерел

Країни уклали договори щодо постачання Росії балістичних ракет ще 18 вересня

Іран планує поставити до Росії ракети класу «земля-земля» для продовження війни проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

Як відзначають джерела видання, ще 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії, аби ті завершили укладання договору щодо поставок зброї, в тому ж числі двох типів іранських ракет класу «земля-земля».

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha – балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

Якщо ж Іран здійснить поставку, то це буде перша допомога Росії ракетами з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України. Офіційні особи, які були проінформовані про підготовку до поставки ракет, заявили, що Іран також готує й поставку безпілотних літальних апаратів. Останні ж включатимуть «десятки» Mujaher-6s і більшу кількість Shahed-136s.

Також чиновники стверджують, що останнім часом іранські технічні консультанти відвідували Росію, аби надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.

Теги: війна росія ракета Іран

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупаційні війська вранці 10 жовтня завдали ракетного удару по Україні
Ракети не можуть захопити міста
11 жовтня, 09:11
Пожежу, що виникла на Бурштинській ТЕС внаслідок обстрілу, ліквідовано
Влучили чотири ракети: подробиці обстрілу Бурштинської ТЕС
10 жовтня, 18:52
Дві ракети пролетіли 10 234 секунди, або майже три години, овалом і вісімкою в небі над Жовтим морем
Готуються до війни? КНДР випробувала ракети великої дальності
13 жовтня, 11:58

Політика

Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW
Посадовець НАТО посперечався з китайським дипломатом через війну в Україні
Посадовець НАТО посперечався з китайським дипломатом через війну в Україні
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
122K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
51K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
35K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
17K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту