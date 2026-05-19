Reuters: Посадовець Трампа допоміг отримати візу США польському міністру-втікачу

glavcom.ua
Збігнєв Зьобро підтвердив, що перебуває на території Сполучених Штатів
фото: Agencja Wyborcza.pl
Збігнєва Зьобро розшукують у Польщі за ймовірне зловживання державними коштами та використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus проти політичних опонентів

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау особисто втрутився у процес і домігся термінової видачі візи колишньому польському міністру юстиції Збігнєву Зьобрі, якого у Варшаві переслідують за кримінальними звинуваченнями. За інформацією Reuters, це дозволило політику втекти з Угорщини до Сполучених Штатів, передає «Главком».

Збігнєв Зьобро перебував в Угорщині з січня під захистом прем'єра Віктора Орбана. Польська сторона розраховувала на повернення політика після поразки Орбана на квітневих виборах, оскільки новий проєвропейський лідер Петер Мадяр обіцяв екстрадувати Зьобра у перший же день перебування при владі. Проте за наказом Ландау Бюро консульських справ Держдепу терміново організувало видачу візи через американське посольство в Будапешті. Документ було оформлено до інавгурації Мадяра, яка відбулася 9 травня.

Видача візи особі, яку переслідує уряд країни-союзника США, є вкрай нетиповою практикою. Джерела Reuters повідомляють, що Ландау пояснив терміновість питаннями «національної безпеки», проте детальна логіка такого рішення залишається невідомою. У відповідь уряд Польщі вже анулював паспорт Зьобра та звернувся до Вашингтона і Будапешта з вимогою надати правові підстави для його виїзду.

Повідомляється, що 55-річний Збігнєв Зьобро є архітектором суперечливої судової реформи в Польщі періоду 2015-2023 років, яку Євросоюз визнав такою, що підриває незалежність судів. Проти нього висунуто 26 звинувачень, переважно пов'язаних із нецільовим використанням коштів Фонду допомоги жертвам злочинів у політичних цілях. Зокрема, йдеться про придбання шпигунського софту Pegasus для стеження за опозицією та журналістами. Сам ексміністр відкидає провину, називаючи справу політично мотивованою.

Такий крок американської сторони пов'язують із тим, що адміністрація Дональда Трампа активно підтримує європейських консерваторів, розглядаючи кримінальні справи проти них як прояв «лоуфер» (використання системи правосуддя проти опонентів). Вже 10 травня Зьобро з'явився в ефірі польського телеканалу TV Republika з репортажем із США. Інформації про особисту участь Трампа або держсекретаря Марко Рубіо у цій справі немає. 

Раніше повідомлялося, що Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа, який проігнорував заперечення держсекретаря Марко Рубіо та посла у Варшаві Тома Роуза. Політик уже розпочав роботу як політичний коментатор американської філії праворадикального телеканалу TV Republika, що симпатизує партії «Право і справедливість». Оскільки польська влада анулювала його паспорт, Зьобро перетнув кордон за документами біженця, виданими в Угорщині.

Нагадаємо, колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро отримав політичний притулок в Угорщині. Його підозрюють у привласненні державних коштів, а він стверджує про політичні мотиви переслідування. 

Зьобро зазначив, що вирішив скористатися притулком, наданим урядом Угорщини, через «політичні репресії» в Польщі. Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Ексурядовець збирається залишатися за кордоном доти, «доки в Польщі не будуть відновлені реальні гарантії верховенства права».

