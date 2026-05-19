Москва знову під атакою безпілотників: деталі

За словами мера Москви, ППО нібито вдалося збити три безпілотники

У ніч на 19 травня у Москві знову лунали вибухи, зокрема повідомлялося про атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила декілька дронів, які рухалися у бік столиці РФ, повідомляє «Главком».

За словами мера Москви, загалом російська протиповітряна оборона нібито змогла збити три безпілотники, які летіли на столицю РФ. «Відбито атаку ще одного БпЛА. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – заявив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

До слова, після масованої атаки безпілотників на Москву командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розкрив деталі російської системи протиповітряної оборони навколо російської столиці та заявив про її вразливість.