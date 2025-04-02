Головна Світ Політика
search button user button menu button

США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном
Літак B-2 це американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник
фото: Ben Lovegrove

Літак B-2 обладнаний для перевезення найпотужнішої бомби Америки

США почали переміщення своїх військових літаків до регіону Близького Сходу. Пентагон не повідомив про те, які саме літаки перекидають та де вони розміщуватимуться, але деталі надає Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Повідомляється, що США розгорнули до шести стратегічних бомбардувальників B-2 на військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

«Якщо Іран або його ставленики будуть загрожувати американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживуть рішучих заходів, щоб захистити наш народ», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Пентагон також готує переміщення систем ППО з Азії на Близький Схід. 

«B-2 обладнаний для перевезення найпотужнішої бомби Америки – 30 000-фунтового бомбардувальника GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Експерти кажуть, що це зброя, яка може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану», – пише Reuters.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. 

Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

«Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Таке, якого вони ще ніколи не бачили», – наголосив Трамп.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у заяві 30 березня відкинув можливість прямих переговорів з Вашингтоном щодо ядерної програми країни.

За його словами, Тегеран відповів на лист Трампа щодо потенційної угоди і висловив готовність до діалогу, але лише через посередників. Пезешкіан підкреслив, що подальший переговорний процес залежатиме від позиції США.

Читайте також:

Теги: США Іран літак військова техніка Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Шамшур: Ключовим наразі є не питання перемир'я, а питання змісту «мирного плану» Трампа
Посол Олег Шамшур: Путін застосовує до Трампа прийоми радянської дипломатії
21 березня, 15:15
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
5 березня, 03:31
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)
6 березня, 12:21
Трамп складе списки країн, громадянам яких заборонено в'їзд до США – NYT
Трамп складе списки країн, громадянам яких заборонено в'їзд до США – NYT
7 березня, 07:43
Зустріч Віткоффа та Путіна відбудеться сьогодні
Путін зустрінеться зі спецпредставником США Віткоффом: деталі
13 березня, 17:37
Літак мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурасу
У Гондурасі літак з 15 пасажирами на борту впав у воду після зльоту
18 березня, 05:11
Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League)
Білий дім заморозив фінансування університету у Пенсільванії через плавчиню-трансгендера
20 березня, 09:43
Наразі в Пентагоні працює близько 950 тис цивільних осіб,
Пентагон планує провести масові звільнення – Bloomberg
30 березня, 07:34
Трамп: Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів
Нові провокаційні заяви Трампа та стрілянина у Росії: головне за ніч
31 березня, 05:44

Політика

США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном
США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном
«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву
«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву
США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів, якими атакує Росія
США ввели санкції проти постачальників деталей для іранських дронів, якими атакує Росія
Путін гальмує процес переговорів про припинення вогню: якими будуть наслідки для РФ
Путін гальмує процес переговорів про припинення вогню: якими будуть наслідки для РФ
В Угорщині знову спалахнули протести проти заборони ЛБГТ-маршів
В Угорщині знову спалахнули протести проти заборони ЛБГТ-маршів
Латвія відправила Україні нову партію бойових дронів
Латвія відправила Україні нову партію бойових дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
322K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
80K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
68K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
34K
Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua