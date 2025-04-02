США перекидають бомбардувальники на Близький Схід через напруженість з Іраном

Літак B-2 обладнаний для перевезення найпотужнішої бомби Америки

США почали переміщення своїх військових літаків до регіону Близького Сходу. Пентагон не повідомив про те, які саме літаки перекидають та де вони розміщуватимуться, але деталі надає Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Повідомляється, що США розгорнули до шести стратегічних бомбардувальників B-2 на військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

«Якщо Іран або його ставленики будуть загрожувати американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживуть рішучих заходів, щоб захистити наш народ», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Пентагон також готує переміщення систем ППО з Азії на Близький Схід.

«B-2 обладнаний для перевезення найпотужнішої бомби Америки – 30 000-фунтового бомбардувальника GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Експерти кажуть, що це зброя, яка може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану», – пише Reuters.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами.

Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

«Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Таке, якого вони ще ніколи не бачили», – наголосив Трамп.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у заяві 30 березня відкинув можливість прямих переговорів з Вашингтоном щодо ядерної програми країни.

За його словами, Тегеран відповів на лист Трампа щодо потенційної угоди і висловив готовність до діалогу, але лише через посередників. Пезешкіан підкреслив, що подальший переговорний процес залежатиме від позиції США.