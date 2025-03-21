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МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями
11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій США й України
фото з відкритих джерел

Україні невідомо, як відбуватимуться контакти американської сторони з росіянами

На зустрічі в Саудівській Аравії представники України та Сполучених Штатів обговорюватимуть деталі різних режимів припинення вогню, а також їх імплементація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського МЗС Георгія Тихого.

Як зазначив речник МЗС, у Джидді пройдуть двосторонні технічні переговори, що зосереджені на деталях і імплементації рішень, ухвалених на політичному рівні. Зокрема, учасники обговорять, як саме будуть працювати механізми контролю та моніторингу.

«Там будуть обговорюватися деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені. Тобто мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку, які зможуть з’ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг» – каже він.

Водночас Україна не має інформації щодо того, як проходитимуть контакти між американцями та росіянами на цих переговорах, але підготовка української делегації буде орієнтована на двостороннє обговорення з США.

«Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії, саме як до двосторонньої українсько-американської історії»– пояснив посадовець.

Нагадаємо, наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. На переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. 

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

До слова, спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявляв, що у Саудівській Аравії Україна та Росія проведуть «непрямі переговори».

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Теги: переговори МЗС Саудівська Аравія США росія

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