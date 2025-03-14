США обговорюють можливість співпраці з «Газпромом» – Bloomberg

Bloomberg: Російські та європейські чиновники бачать зацікавленість США у зв'язках з «Газпромом»

Вашингтон обговорює з Москвою можливості співпраці з Газпромом у глобальних проектах на тлі спільних спроб врегулювати війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Bloomberg посилаючись на слова російських та європейських чиновників зазначає: «США вивчають можливості співпраці з енергетичним гігантом ПАТ «Газпром» у рамках глобальних проєктів на тлі спроб посередництва у укладанні мирної угоди щодо України», – зазначає агентство.

Російські та європейські офіційні особи кажуть, що США вивчають шляхи співпраці з енергетичним гігантом ПАТ «Газпром» у

глобальних проєктах, що нібито «є кроком до налагодження тісніших зв’язків із Кремлем, намагаючись досягти мирної угоди для України».

За даними Bloomberg, обговорення між США та Росією про можливу спільну роботу з «Газпромом» поки що знаходяться на ранній стадії. Між представниками двох сторін уже пройшли попередні контакти з цього питання, але учасники переговорів поки що не відомі.

Співрозмовники агентства також зазначили, що енергетичні ініціативи США та «Газпрому» можуть охопити Європу та Азію та «можуть відповідати ширшому прагненню США послабити зв'язки Росії з Китаєм та Іраном», що також відповідало б бажанню американського президента використати можливості для бізнесу, які можуть виникнути внаслідок мирної угоди про припинення війни.

За даними джерел Bloomberg, «Газпром» зацікавлений у тому, щоб США допомогли перезапустити газопровід «Північний потік», зупинений після диверсії у 2022 році.

Раніше стало відомо, що США ведуть переговори з ФРН та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», а також іншої енергетичної інфраструктури.