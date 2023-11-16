Іран має достатньо урану для створення трьох атомних бомб

Іран є єдиною країною, яка збагачує уран до високого рівня, але не виробляє ядерну зброю

Країна має достатньо урану для створення бомб, але заперечує прагнення отримати таку зброю

Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, для створення трьох атомних бомб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи МАГАТЕ.

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Запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кг до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня.

Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби за умови подальшого збагачення.

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«Це чимала кількість, особливо якщо її не використовувати», – сказав дипломат, маючи на увазі той факт, що Іран є єдиною країною, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи при цьому ядерну зброю.

Видання зазначає, що Іран має достатньо урану для створення більшої кількості бомб, але він заперечує прагнення отримати таку зброю.

Темпи збагачення урану до 60% сповільнилися приблизно до 3 кг на місяць з 9 кг на початку цього року.

Рік тому рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій зобов'язала Іран провести розслідування щодо слідів урану, знайдених на трьох об'єктах. З того часу МАГАТЕ звузило список об'єктів до двох, але іншого прогресу досягнуто не було.

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Нагадаємо, Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря.

Як повідомлялося, Палата представників США, ухвалила законопроєкт про посилення санкцій проти іранської нафти.