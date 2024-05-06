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Підготовка до збройного притистояння з РФ. Газета Financial Times розкрила плани Фінляндії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підготовка до збройного притистояння з РФ. Газета Financial Times розкрила плани Фінляндії
Фінляндія підвищує бойову готовність армії, враховуючи загрозу російської агресії
фото із відкритих джерел

 Financial Times: За два роки Фінляндія наростила виробництво боєприпасів приблизно в 10 разів

Фінляндія перевіряє альтернативні ланцюжки військових поставок на випадок різкого збільшення потреби в них під час можливого збройного конфлікту та протистояння із країною-агресоркою Росією. Про це повідомив заступник начальника штабу з озброєння та логістики фінських сил оборони генерал-лейтенант Мікко Хейсканен. За його словами, які наводить газета Financial Times, Міністерство оборони країни перевірило вже понад тисячу контрактів із приватними компаніями. Вони стосуються постачання бойової техніки, амуніції, а також різних послуг під час військових дій.

«Нам потрібно бути готовими до довгострокової кризової ситуації. Деякі з угод ми активували, перевірили всі домовленості, протестували закупівлі не лише боєприпасів, а й інших матеріалів», – розповів Хейсканен. «Ми були не в поганому стані, і зараз ми досить впевнені», – додав він.

Хейсканен додав, що країна останні два роки наростила виробництво боєприпасів приблизно в 10 разів. За його словами, вступ до НАТО дозволяє Гельсінкі зберігати свою військову техніку у сусідніх країнах. Він додав, що Фінляндія почала зберігати військову техніку в сусідній Норвегії і незабаром розпочне зберігання у Швеції, ще одному новому члені НАТО, а також подивиться на інші країни.

«Ми плануємо зберігати обладнання в інших країнах. Це питання безпеки постачання, розпорошення запасів. Частково ми це вже почали. Ми плануємо зробити це особливо зі Швецією та Норвегією, але також і з далекими країнами. Це і техніка, і боєприпаси, і, можливо, запчастини», – зазначив Мікко Хейсканен.

Раніше стало відомо, що Фінляндія планує терміново побудувати завод із виробництва тротилу через критичний дефіцит вибухових речовин. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише Yle. Як зауважують автори, війна в Україні викликала безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах. Наразі в Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки. Єдиний завод у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту. За словами Хяккянена, Фінляндія донесла до своїх союзників необхідність якнайшвидшого ухвалення рішень, оскільки Росія налаштована на тривалу війну, що збереже на високому рівні потребу у вибухових речовинах.

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Теги: озброєння боєприпаси Фінляндія армія росія

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