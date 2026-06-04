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Глава МЗС Латвії пояснила, чому переговори з Путіним не дадуть результату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Глава МЗС Латвії пояснила, чому переговори з Путіним не дадуть результату
Напередодні президент Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із Путіним
колаж: glavcom.ua

Латвійська міністерка вважає, що Росію можуть змусити до реальних переговорів лише тиск і сила

Мирні переговори між Україною та Росією не матимуть результату доти, доки очільник Кремля Володимир Путін не відмовиться від своїх політичних цілей щодо України. Як пише «Главком», про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час конференції Riga StratCom Dialogue.

«Путін не змінив своїх цілей – підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичної спільноти», – наголосила Браже.

Вона зазначила, що на технічному рівні сторони могли б досягати певних домовленостей, однак на політичному рівні переговорний процес залишатиметься безрезультатним, поки Росія не перегляне свої підходи.

«На політичному рівні, поки Росія не відмовляється від своїх цілей, переговори не можуть дати результат», – підкреслила очільниця латвійської дипломатії.

Браже також назвала неприйнятними для України вимоги Москви щодо офіційного статусу російської мови, Російської православної церкви та відмови від Донбасу. Водночас вимоги щодо НАТО та присутності сил Альянсу вона вважає неприйнятними для європейських держав та євроатлантичної спільноти.

На думку міністерки, лише військовий тиск на фронті та посилення союзників по НАТО можуть змусити Росію змінити свою позицію. «Лише сила на полі бою разом із власною силою союзників по НАТО змусить Росію бути щирою на переговорах і відмовитися від політичних цілей», – заявила Браже.

Як повідомлялось, країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни. 

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Теги: переговори Володимир Зеленський путін росія

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