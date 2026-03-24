На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю

Сьогодні, 24 березня, російська терористична армія атакувала Тернопільщину. Під час масованого удару росіян було збито частину ворожих БпЛА, але є влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

«Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає. В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.