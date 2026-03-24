На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Тернопільщині фіксуються перебої з електропостачанням
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пожежі ліквідовано

Сьогодні, 24 березня, російська терористична армія атакувала Тернопільщину.  Під час масованого удару росіян було збито частину ворожих БпЛА, але є влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

«Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає. В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Читайте також:

Читайте також

Через Ормузьку протоку вже пройшли судна з таких країн, як Індія, Пакистан і Туреччина
Іран запевняє, що Ормузька протока відкрита
21 березня, 12:06
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
18 березня, 05:50
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях
15 березня, 13:22
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
13 березня, 09:37
Іран атакував аеропорт в Азербайджані
Удар Ірану по Азербайджану: МЗС повідомило про поранених
5 березня, 11:10
фото: Getty Images
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
5 березня, 05:34
Ціни на пальне зросли на 2 грн за добу
Мережі АЗС підняли вартість бензину та дизеля
3 березня, 13:33
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
3 березня, 05:25
Держдума внесла до КПК заборону на екстрадицію іноземців-контрактників
Держдума заборонила екстрадицію іноземців, які воювали за РФ
26 лютого, 20:34

Події в Україні

Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026
Удар по Україні, доповідь переговорників Зеленському. Головне за 24 березня 2026
Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю
РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил
РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил
Окупанти вдарили по центру Житомира: постраждала дитина
Окупанти вдарили по центру Житомира: постраждала дитина
У Львові пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря: що відомо про стан будівлі
У Львові пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря: що відомо про стан будівлі

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
