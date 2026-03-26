США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону

Адміністрація Трампа розглядає захоплення острова Харг як інструмент тиску для розблокування Ормузької протоки

За даними американської розвідки, Іран посилює військову присутність на острові Харг, готуючись до можливої наземної операції США. Протягом останніх тижнів туди перекинули додаткові підрозділи, засоби ППО, зокрема ПЗРК, та встановили мережу пасток із протипіхотних і протитанкових мін, особливо на узбережжі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає захоплення острова – ключового вузла, через який проходить близько 90% іранського експорту нафти – як інструмент тиску для розблокування Ормузької протоки. Проте військові експерти та посадовці попереджають про високі ризики великих втрат серед американських військових через ешелоновану оборону та близькість острова до материкового Ірану, що робить його вразливим для балістичних ракет і дронів.

Супутникове зображення іранського острова Харг 11 березня 2026 року, до ударів США по острову Авіакомпанія Airbus

Раніше, 13 березня, США вже завдали авіаударів по військових об'єктах на Харзі, уразивши близько 90 цілей, але оминаючи нафтову інфраструктуру. Наразі в регіоні розгорнуто експедиційні підрозділи морської піхоти та очікується прибуття десантників 82-ї дивізії, які можуть бути залучені до штурму.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф застеріг від спроб окупації, заявивши, що всі пересування США перебувають під наглядом, а відповіддю стануть атаки на життєво важливу інфраструктуру країн регіону, які підтримають таку операцію. Водночас? союзники США у Перській затоці закликають Вашингтон уникати наземної операції, побоюючись затяжної війни, і пропонують натомість зосередитися на ліквідації іранської ракетної програми або розглянути варіант морської блокади острова.

Як відомо, Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації.

До слова, Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».