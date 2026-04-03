Іран заявив, що контролюватиме рух в Ормузькій протоці навіть після війни

Аліна Самойленко
Раніше Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Згідно з міжнародним правом та Конвенцією ООН з морського права, протока вважається міжнародним водним шляхом, відкритим для безперешкодного проходу. Оскільки ширина протоки у найвужчому місці становить близько 38 км, вона повністю потрапляє у територіальні води Ірану та Оману, чим Тегеран користується для посилення свого впливу. Під час поточної військової кампанії Іран уже фактично заблокував рух для більшості країн, дозволяючи прохід лише «дружнім» суднам, зокрема з Китаю, Малайзії та Філіппін, та навіть озвучував плани щодо запровадження плати за транзит.

Дії Ірану вже призвели до глобального стрибка цін на енергоносії, оскільки через цей шлях проходить п'ята частина світових поставок нафти. Тегеран продовжує оскаржувати міжнародні норми, наполягаючи на своєму праві регулювати рух у регіоні навіть після завершення бойових дій.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Ормузька протока, попри фактичне блокування для більшості світових перевізників, залишається відкритою для Росії. 

Ця заява пролунала на тлі масштабної кризи в регіоні: за даними Міжнародної морської організації, наразі в акваторії Перської затоки заблоковано близько 2000 суден. Водночас повідомляється, що окремі кораблі, пов'язані з Іраном, Китаєм, Індією та Пакистаном, все ж мають змогу проходити через цей стратегічний водний шлях.

