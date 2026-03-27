Обшуки в Поплавського, угода України із Саудівською Аравією. Головне за 27 березня 2026

Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 27 березня 2026 року

Сьогодні Міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво. Правоохоронці розкрили фінансову махінацію у Київському університеті культури. Також уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України.

«Главком» склав добірку головних подій 27 березня.

Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво. Вона відкриває шлях для майбутньої співпраці та інвестицій.

Підписаний документ посилює міжнародну роль України як безпекового донора
фото: Офіс президента

«Перед початком нашої зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора», – розповів президента.

Обшуки в Поплавського

Правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Правоохоронці прийшли з обшуком до Михайла Поплавського
фото: Офіс генпрокурора

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомили, що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського. Наразі йдеться лише про обшуки у колишнього ректора, його самого не затримували.

Рубіо зробив заяву про гарантії безпеки для України

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Він запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ.

«Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда», – сказав Рубіо.

Британія виділила €115 млн на ППО України

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення €115 млн на зміцнення протиповітряної оборони України. Фінансування буде оперативно спрямоване на посилення української ППО, захист військових на передовій, а також критичної інфраструктури і міст від повітряних атак Росії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що Лондон продовжує системно підтримувати Україну. «Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює підтримку України для досягнення миру на їхніх умовах. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критично важливої інфраструктури від невпинних атак Росії», – заявив він.

Норвегія обмежила захист для українців

Уряд Норвегії змінив правила прийому українців, обмеживши можливість отримання тимчасового колективного захисту для чоловіків призовного віку. Відповідно до нових правил, чоловіки з України віком від 18 до 60 років, які прибуватимуть до країни, більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист. Натомість вони повинні будуть подавати заяви на притулок за стандартною процедурою.

Норвегія скасувала захист для новоприбулих чоловіків з України
фото з відкритих джерел

Як зазначили в уряді, зміни набудуть чинності вже найближчим часом. Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен пояснила рішення зростанням навантаження на систему прийому біженців.

Інші важливі новини

  • На Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт.
  • Окупанти за день 50 разів атакували Дніпропетровщину.
  • У Федорова з'явився ще один заступник.
  • Експосадовець Київської митниці Тупальський отримав підозру.
  • США озвучили нові терміни війни з Іраном.

Теги: Михайло Поплавський Міноборони війна системи ППО

