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Вступ України до ЄС. Брюссель готується відкрити перший кластер переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Вступ України до ЄС. Брюссель готується відкрити перший кластер переговорів
ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України
фото: European Commission
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Україна розраховує на вступ до ЄС до 2027 року

Головування Кіпру в Раді Європейського Союзу розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомили у кіпрському головуванні, наголосивши, що цей крок є важливою віхою на шляху європейської інтеграції обох країн, пише «Главком».

«Це знаменує важливу віху на їхньому шляху європейської інтеграції та надсилає сильне повідомлення про єдність ЄС та рішучість», – йдеться у заяві.

Найближчими днями триватимуть консультації в Раді ЄС для завершення процедури, необхідної для офіційного відкриття першого кластера.

«Головування Кіпру, керуючись підходом, заснованим на заслугах, виконує зобов’язання щодо розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу», – зазначили у заяві.

До слова, Politico повідомляло, що Україна може вже найближчим часом перейти до наступного етапу європейської інтеграції.  За словами співрозмовників Politico, відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі, яка запланована на 15 червня.

Дипломати пов'язують можливий прорив із нещодавніми консультаціями між українською та угорською сторонами щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Під час переговорів українські представники надали пропозиції щодо більшості вимог, які раніше висував уряд Угорщини.

Раніще канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. 

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Теги: євроінтеграція Європейський Союз

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