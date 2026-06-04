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Південна Корея та Китай вперше за сім років розширять авіасполучення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Південна Корея та Китай вперше за сім років розширять авіасполучення
Розширення авіасполучення сприятиме збільшенню туристичних поїздок, розвитку торгівлі та пожвавленню економічних контактів між Сеулом і Пекіном
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
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Сеул і Пекін збільшать кількість пасажирських та вантажних рейсів на тлі відновлення туристичних і ділових контактів

Південна Корея та Китай домовилися про розширення прав на авіаперевезення між країнами вперше за останні сім років. Відповідну угоду було досягнуто під час двосторонніх авіаційних переговорів у Сеулі наприкінці травня. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з домовленостями, кількість пасажирських рейсів між країнами збільшиться на 56 на тиждень, а вантажних – ще на 14. Це дозволить розширити польоти на найпопулярніших напрямках, зокрема між Інчхоном, Шанхаєм та Гуанчжоу.

Також планується відкрити більше маршрутів із регіональних аеропортів Південної Кореї до низки великих китайських міст, серед яких Ченду, Шеньчжень, Чунцін та Сіань.

Міністерство транспорту Південної Кореї зазначає, що домовленість стала можливою на тлі зростання пасажиропотоку між двома країнами. У першому кварталі 2026 року він уже перевищив допандемічний рівень.

Очікується, що розширення авіасполучення сприятиме збільшенню туристичних поїздок, розвитку торгівлі та пожвавленню економічних контактів між Сеулом і Пекіном. Уряд Південної Кореї планує розподілити нові права на польоти між національними авіакомпаніями вже у другій половині року.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін подарував президенту Південної Кореї Лі Дже Мьону два китайські телефони Xiaomi і пожартував про бекдор.  Зустріч відбулася 1 листопада 2025 року на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. 

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Теги: Південна Корея Китай авіаперевезення

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