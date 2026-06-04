«Це цирк?»: Рубіо посперечався з демократами через Трампа та взуття

Рубіо: Це Комітет у закордонних справах? Чи це цирк? Що це таке?

Демократи влаштували Рубіо допит, який стосувався Трампа, підсумків президентських виборів 2020 року та навіть йому подарованих черевиків

Під час виступу державного секретаря США Марко Рубіо в Комітеті з питань закордонних справ спалахнув гучний скандал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Майже чотиригодинне засідання супроводжувалося серйозним протистоянням: представники Республіканської партії виступали на захист Рубіо, тоді як демократи активно критикували очільника Держдепартаменту та політику чинної адміністрації Білого дому. У певний момент роздратований держсекретар емоційно запитав у присутніх, чи є це засідання комітету, чи цирком.

Одним із ключових моментів слухань стала суперечка з конгресменом-демократом Тедом Ліу. Політик продемонстрував кадри, де Трамп засинає на офіційних заходах, і звинуватив Рубіо у фальшивих свідченнях через слова держсекретаря, що той ніколи не бачив президента сонним на роботі. Ліу також закликав Рубіо бути відвертим з американцями замість того, щоб проводити засідання уряду «в північнокорейському стилі».

Не менш гострим став обмін репліками з конгресменкою Сарою Джейкобс. Вона зажадала від Рубіо чіткої відповіді на запитання про те, хто саме переміг на виборах 2020 року. Посадовець відмовився коментувати внутрішні політичні теми, наголосивши, що прибув для обговорення виключно зовнішньої політики. Після цього Джейкобс, згадавши статтю The Wall Street Journal про те, що Трамп купував взуття для членів свого кабінету, іронічно зауважила, що держсекретар має проблеми з визнанням очевидних фактів – від програшу Трампа у 2020 році та його поразки у «безрозсудній війні» до завеликого розміру подарованих черевиків. Рубіо відповів, що взуття бренду Florsheim від президента підійшло йому ідеально.

Наприкінці слухань керівник Держдепартаменту також посперечався з конгресвумен Сідні Камлагер-Доув. Обурившись тим, що законодавці переривають його і не дають висловитися, Рубіо з іронією порівняв засідання з «атракціоном-басейном для занурення».

Раніше повідомлялося, що згідно з аналізом Politico, державний секретар США Марко Рубіо стає одним із головних претендентів на участь у президентських виборах 2028 року від Республіканської партії. Його зважена позиція на посаді очільника Держдепу та активна роль у вирішенні глобальних криз значно підвищили його авторитет як серед оточення Дональда Трампа, так і всередині руху MAGA.

До слова, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року.