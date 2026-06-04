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Трамп припустив, що він міг би бути найвеличнішим комуністом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп припустив, що він міг би бути найвеличнішим комуністом
Трамп: Я був би найвеличнішим у світі. Ніхто не був би таким гарним, як я. Я б роздав усе. Я міг би стати найвеличнішим
фото: AP
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Трамп згадав свої слова про комунізм, а потім висміяв ініціативи Нью-Йорка та інших великих міст щодо розширення програм соціальних послуг

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою прокоментував власні минулі висловлювання про комунізм. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Під час бесіди він попросив репортера зачитати його старі цитати, після чого піддав критиці та висміяв ініціативи Нью-Йорка та інших великих американських міст, що перебувають під контролем Демократичної партії («блакитних міст»), щодо розширення програм соціальних послуг.

Коментуючи гіпотетичний сценарій, за якого він сам проводив би подібні масштабні соціальні виплати, Трамп з іронією зауважив, що в такому разі став би «найвеличнішим у світі» комуністом і ніхто не зміг би з ним зрівнятися, оскільки він просто «роздав би все».

«Я б їм сказав: ви отримаєте безкоштовну оренду. Ви отримаєте безкоштовне житло. Ви отримаєте безкоштовну їжу. Ви отримаєте все безкоштовно. Але, зрештою, це закінчується, і це призводить до смерті, руйнувань та убогості у 100% випадків», – наголосив американський лідер.

Окремо президент згадав чинного мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані, який представляє рух «Демократичні соціалісти Америки». Трамп заявив, що в питанні розширення безкоштовних державних послуг він був би значно кращим за Мамдані, проте його особистим вибором став захист іншої системи.

За словами очільника Білого дому, йому «довелося продавати вільне підприємництво», що є набагато складнішим завданням, оскільки капіталістичний підхід потребує значно більше зусиль для популяризації серед населення, ніж обіцянки безкоштовних благ.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп оголосив, що має намір передати контроль над Центром виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді Конгресу. 

Такий крок Трампа став фактичною відмовою від його планів закрити заклад на дворічну реконструкцію після того, як федеральний суддя заблокував відповідні наміри адміністрації.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. 

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Теги: США Дональд Трамп

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