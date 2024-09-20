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«Хезболла» випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Хезболла» випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю
Ізраїль зміг перехопити деякі ракети, випущені «Хезболлою»
фото з відкритих джерел

Раніше ЦАХАЛ здійснив хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану

З території Лівану по північному Ізраїлю у п'ятницю, 20 вересня, було випущено понад 150 ракет. Частину з них було перехоплено системами протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Спершу в ЦАХАЛі заявили, що близько 60 ракет було випущено з території Лівану по північному Ізраїлю, в результаті чого у Цфаті та багатьох інших населених пунктах Галілеї спрацювали сирени. За даними армії оборони Ізраїлю, деякі ракети були перехоплені.

Тим часом з боку Лівану був здійснений новий обстріл, в результаті якого в північній частині Голанських висот спрацювали сирени. За даними ЦАХАЛу, нещодавно з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено ще 70 ракет. Кілька з них були перехоплені.

Крім того, з території Лівану по району гори Мерон на півночі Ізраїлю нещодавно було випущено ще 20 ракет.

Згодом ЦАХАЛ заявив, що завдав прицільного удару по Бейруту.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.

Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.

Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».

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Теги: Ізраїль Ліван війна обстріл

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