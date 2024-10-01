Ізраїль анонсував відповідь на ракетний напад Ірану

Даніель Хагарі заявив, що наразі з боку Ірану немає додаткових загроз для Ізраїлю

Прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі: «Цей ракетний обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо»

Ізраїль відповість на ракетний напад Ірану на країну. ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної готовності до оборони та наступу. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності до оборони і наступу, ми будемо захищати громадян Ізраїлю. Цей [ракетний] обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо», – заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, наразі з боку Ірану немає додаткових загроз для Ізраїлю, це свідчить про те, що ракетний обстріл закінчився. Також цивільним нещодавно повідомили, що вони можуть покинути бомбосховища через годину.

«Під час оборони ми здійснили досить багато перехоплень. Є певні наслідки в центрі і в районах на півдні країни. На даному етапі ми все ще проводимо оцінку нападу, але нам нічого не відомо про жертви», – додав він.

Нагадаємо, увечері 1 жовтня Іран запустив понад 500 ракет по Ізраїлю. В результаті чого поранено двох людей. Зокрема, у Тель-Авіві повідомлялося про численні падіння осколків та ракет. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місць падіння іранських ракет.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що напад є відповіддю на вбивство ватажка «Хезболли» Хасана Насралли, і якщо Ізраїль відповість, він «зазнає сильного удару».