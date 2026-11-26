Угорщина стала останньою державою ЄС, яка долучилася до коаліції за повернення українських дітей

Угорщина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення депортованих українських дітей. Таким чином, до ініціативи тепер входять усі 27 держав-членів Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан.

За словами очільниці угорського зовнішньополітичного відомства, Будапешт підтримує безпечне повернення українських дітей, вивезених під час війни, та возз'єднання родин.

На початку листопада до коаліції також долучилася Словаччина. Після приєднання Угорщини всі держави Євросоюзу стали учасниками міжнародної ініціативи.

Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей започаткували Україна та Канада 2 лютого 2024 року. Наразі вона об'єднує 54 учасників, серед яких держави та міжнародні організації.

Основними завданнями коаліції є сприяння поверненню незаконно депортованих та примусово переміщених Росією українських дітей, їхньому возз'єднанню з родинами та подальшій реінтеграції.

Нагадаємо, 5 листопада за підсумками спільних консультацій урядів України та Словаччини у Львові прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Братислава вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також 24 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що США виділять $27 млн на програми підтримки українських дітей та молоді, зокрема їхнього повернення, реабілітації та реінтеграції.

До слова, 24 листопада президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели переговори в Ужгороді. Угорська делегація привезла гуманітарну допомогу на суму близько $3 млн. Візит став першим для очільника угорського уряду до України з 2015 року.