Більшість російських забудовників протягом найближчих двох років можуть перейти у власність банків через накопичені борги та погіршення ситуації на ринку нерухомості. Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін під час виступу в Держдумі, повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами Хуснулліна, високі відсоткові ставки суттєво збільшили фінансове навантаження на забудовників. Якщо раніше витрати на фінансові послуги становили 2–4%, то нині цей показник сягає 15–25%.

Погіршення ситуації у будівельній галузі також ставить під загрозу інтереси громадян, які вже заплатили за квартири у новобудовах. Російському уряду доведеться вирішувати питання повернення коштів покупцям або завершення будівництва житла.

За даними Центробанку РФ, станом на 1 жовтня обсяг проблемних боргів будівельних компаній досяг 4,9 трлн рублів ($59,6 млрд). Ця сума співставна з річним бюджетом Москви. Від початку року заборгованість збільшилася у півтора раза.

Складна ситуація склалася у компанії «Самолёт» – найбільшого російського забудовника за обсягами будівництва. За перше півріччя 2026 року компанія зазнала чистих збитків у розмірі 22 млрд рублів, а її борги сягнули 770 млрд рублів.

Найбільші кредитори компанії – «Сбербанк» та ВТБ – вже обговорюють можливість її фінансового оздоровлення для запобігання банкрутству.

Крім дорогих кредитів, на російських забудовників тиснуть зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг, підключення до інженерних мереж та оплати праці.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російські підприємства дедалі частіше виявляються неспроможними розрахуватися з працівниками та кредиторами. За неповний 2026 рік у РФ зафіксували вже 33 дефолти емітентів облігацій, тоді як за весь 2025 рік їх було 24.

Також економічний експерт Віталій Шапран у колонці для «Главкома» проаналізував загрозу кредитної кризи в Росії. За його словами, частка проблемних кредитів у портфелі корпоративних позичальників російських банків зросла до 13%.

Раніше представники російського бізнесу визнали системне падіння попиту в будівельній галузі. Економічні проблеми охопили інфраструктурне будівництво, виробництво будівельних матеріалів та машинобудування.