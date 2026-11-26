Франція та Німеччина запропонували механізми захисту майбутнього семирічного бюджету Європейського Союзу та фінансування України на випадок приходу до влади у Франції ультраправої політикині Марін Ле Пен. Вона пообіцяла вдвічі скоротити чистий внесок Франції до бюджету ЄС та припинити фінансову підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За словами співрозмовника видання, наближеного до Ле Пен, політикиня також допустила відмову від ратифікації бюджетної угоди Європейського Союзу.

На тлі цих заяв французький уряд запропонував передбачити у бюджеті ЄС на 2028–2034 роки додаткові €35 млрд субсидій для сільського господарства. За оцінкою видання, такий крок відповідає економічним інтересам Франції та ускладнить для Ле Пен перегляд або скасування бюджетної угоди.

Німеччина, зі свого боку, запропонувала закріпити майбутнє фінансування України безпосередньо у бюджетному законодавстві Європейського Союзу. Такий механізм покликаний унеможливити блокування додаткової підтримки Києва через вето Франції або будь-якої іншої держави-члена.

За словами одного зі співрозмовників Financial Times, мета німецької пропозиції – зробити підтримку України «захищеною від Ле Пен».

Водночас видання наголосило, що для реалізації своїх намірів Ле Пен необхідно не лише перемогти на президентських виборах, а й забезпечити парламентську більшість своїй партії «Національне об’єднання».

Лідери Європейського Союзу 26–27 листопада у Брюсселі проведуть перше обговорення бюджетних пропозицій. Європейські посадовці прагнуть досягти домовленості до кінця 2026 року.

Після цього держави-члени розпочнуть переговори з Європейським парламентом, який має схвалити бюджетну угоду та ухвалити низку законодавчих актів. Лише після завершення цього етапу країни ЄС зможуть розпочати процес ратифікації документа.

Однак, як зазначило Financial Times, через парламентські канікули у Франції наприкінці лютого завершення ратифікації бюджетної угоди до президентських виборів у квітні 2027 року є малоймовірним.

Нагадаємо, лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву.

Раніше «Главком» повідомляв, що Марін Ле Пен висловила готовність приїхати до України для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Політикиня заявила, що Франція більше не має достатніх фінансових ресурсів для продовження допомоги Києву в нинішніх обсягах.