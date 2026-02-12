П’яна ДТП. Верховний суд вирішив долю Остапа Ступки

Відомого артиста театру і кіно засуджено до трьох років обмеження волі

Верховний суд відмовився переглядати вирок Народному артисту України, провідному актору Театру Франка Остапу Ступці, засудженого до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Адвокат Ступки просив змінити вирок у частині покарання, призначивши його клієнту 170 тис. грн штрафу. На думку сторони захисту, місцевий та апеляційний суди належним чином не врахували, що Остап Ступка повністю визнав вину, щиро розкаявся, сприяв розкриттю кримінального правопорушення, примирився з потерпілими та уклав нотаріально посвідчений договір про порядок відшкодування шкоди, яку достроково виплатив.

Також захисник зазначив, що апеляційний суд підійшов формально до письмового звернення Національної спілки кінематографістів України та колективного звернення акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, які акцентували позицію на важливості особистої участі Остапа Ступки у розвитку театрального й кіномистецтва України.

Крім того, адвокат актора заявив про порушення права його клієнта на захист. Це пов’язано з тим, що попередній захисник обрав хибну тактику захисту та «схилив засудженого (Остапа Ступки – «Главком») до відмови від вимог його апеляційної скарги у частині невідповідності призначеного покарання внаслідок суворості, у зв’язку з чим засуджений фактично залишився без належного захисту».

Свою позицію у Верховному суді висловив потерпілий та його матір. Вони обоє повідомили, що не мають жодних претензій до Ступки. Окремо потерпілий клопотав Феміду не призначати засудженому суворе покарання.

Разом із тим, Верховний суд відмовився від перегляду вироку Остапу Ступці, оскільки вирок суду першої інстанції та ухвала апеляційного суду є «належним чином обґрунтованими та вмотивованими і за змістом відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу».

Що стосується посилання сторони захисту на можливому пом’якшенні покарання у вигляді штрафу, то Верховний суд відкинув ці аргументи. Суд вважає, що застосування штрафу до обвинуваченого «не було б співмірним тяжкості вчиненого ним правопорушення».

Також Верховний суд відкинув доводи адвоката про порушення права засудженого на захист і пояснив: апеляційний суд не був зобов’язаний з власної ініціативи з’ясовувати про вчинення стороннього тиску на обвинуваченого. Якщо таке мало місце, то про це мав заявити сам Остап Ступка. Однак подібних заяв від нього не надходило.

Таким чином, ухвала Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Варто додати: термін покарання Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру.

Нагадаємо, що на початку листопада 2025 року Остап Ступка в інтерв’ю зізнався, що фатальна аварія була для нього однією з найбільших помилок у житті. Новина про це ДТП розлетілася мережею, тоді ж актор зазнав хейту та критики зі сторони спільноти. Актор зізнався, що думав про можливий осуд людей на вулиці, тому навіть хотів одягати окуляри для прогулянки, щоб його не впізнали.

Артист розповів, що після резонансного ДТП він продовжував грати у виставах. Тож одного разу йому спало на думку вийти до глядачів на сцену, щоб перепросити. Однак його відмовив режисер та сказав, щоб той не поєднував особисте із роботою. «Я з режисером вистави зустрівся і сказав, що в мене є така думка, що мені треба це сказати глядачам, на що він відповів: «У жодному разі. Котлети окремо, мухи окремо. Грайте виставу». Добре, я зіграв виставу й мені виносять квіти, і я в шоці», – розповів Ступка.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.