Іспанія розсекретила документи про спробу держперевороту 1981 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Іспанія розсекретила документи про спробу держперевороту 1981 року
23 лютого 1981 року група озброєних офіцерів на чолі з Антоніо Техеро увірвалася до будівлі парламенту в Мадриді під час формування нового уряду
Оприлюднення файлів відбулося в той самий день, коли помер лідер перевороту Антоніо Техеро Моліна у віці 93 років

Уряд Іспанії оприлюднив 153 раніше засекречені документи про спробу державного перевороту 23 лютого 1981 року, подію, яка вважається переломним моментом для сучасної іспанської демократії. Про це повідомляє BBC, пише «Главком».

До пакета увійшли поліцейські й судові звіти, стенограми розмов посадовців, а також реакції іноземних держав. Інтерес до матеріалів був настільки великий, що урядовий сайт із файлами тимчасово не витримав навантаження.

У документах, зокрема, зазначається, що до змови могли бути причетні шестеро співробітників спецслужб. В іншому звіті йдеться: штурм парламенту силовиками міг призвести до 80-110 жертв.

Влада пояснила розсекречення бажанням зняти спекуляції та теорії змови навколо подій 1981 року й назвала багаторічне засекречення матеріалів «історичною аномалією».

Варто зазначити, що 23 лютого 1981 року група озброєних офіцерів на чолі з Антоніо Техеро увірвалася до будівлі парламенту в Мадриді під час формування нового уряду. Вони погрожували депутатам зброєю та намагалися повернути країну до авторитарного режиму – через шість років після смерті диктатора Франсіско Франко.

Спроба перевороту провалилася після телевізійного звернення короля Хуана Карлоса, який підтримав демократичну владу та наказав військовим залишатися в казармах. Для багатьох іспанців цей виступ став символом захисту демократії.

Водночас у наступні десятиліття виникли різні теорії змови, зокрема припущення, що король міг знати про заколот заздалегідь.

Днями уряд Іспанії ухвалив рішення розсекретити нові архівні документи, що стосуються спроби державного перевороту 1981 року, аби дати суспільству більше відповідей щодо тих подій. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про відповідне рішення 23 лютого – у річницю подій, які відбулися 45 років тому.

Теги: Іспанія документи держпереворот

