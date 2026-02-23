Уряд Іспанії вирішив розсекретити документи про спробу перевороту 1981 року

Архіви перевороту 23-F відкриють через 45 років після подій

Матеріали можуть пролити нове світло на роль короля Хуана Карлоса I та спецслужб

Уряд Іспанії ухвалив рішення розсекретити нові архівні документи, що стосуються спроби державного перевороту 1981 року, аби дати суспільству більше відповідей щодо тих подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про відповідне рішення 23 лютого – у річницю подій, які відбулися 45 років тому. За його словами, розсекречення необхідне для подолання «історичного боргу» перед іспанським суспільством.

Документи планують оприлюднити у середу. Очікується, що вони розкриють нові деталі щодо ролі у кризі тодішнього короля Іспанії Хуана Карлоса I, а також участі державних інституцій і спецслужб у подіях, пов’язаних зі спробою перевороту.

У 2022 році колишній керівник іспанської розвідки Альберто Саїс заявляв, що значна частина документів щодо тих подій могла зникнути, що посилило суспільні дискусії про необхідність відкриття архівів.

Спроба державного перевороту відбулася 22–24 лютого 1981 року, коли група представників Цивільної гвардії та військових структур намагалася зірвати демократичний політичний процес і повернути країну до порядків часів диктатора Франсіско Франко. Підполковник Антоніо Техеро разом зі спільниками зі стріляниною увірвався до будівлі нижньої палати парламенту у Мадриді, перервавши процедуру складання присяги новим урядом.

За оцінками істориків, вирішальну роль у зриві перевороту відіграв король Хуан Карлос I, який виступив із телевізійним зверненням на підтримку демократично обраної влади та конституційного ладу. Після цього заколот провалився.

