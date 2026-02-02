Мін’юст США заявив, що не може розслідувати повідомлення про можливий зв’язок Трампа з Епштейном

Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. Про це заявив заступник генерального прокурора США Тодд Бланш, пише «Главком».

Бланш пояснив, що частина сигналів, отриманих ФБР, була анонімною або базувалася на чутках, які «неможливо повноцінно розслідувати».

Бланш наголосив, що подібні сигнали стосувалися не лише Трампа, а й «цілої низки інших політиків та публічних осіб», і що сотні звернень щодо відомих людей були швидко визнані недостовірними. За даними пошуку в базі Мін’юсту, ім’я Трампа згадується більш ніж у 1800 документах, зокрема в матеріалах і статтях, які сам Епштейн надсилав або отримував, однак це не означає наявності правопорушень.

Міністерство юстиції офіційно заявило, що твердження щодо Трампа не мають підтверджень. У відомстві зазначили, що частина матеріалів може містити фальсифіковані або неправдиво подані дані, оскільки до публікації включили всі матеріали, надіслані громадськістю відповідно до закону про прозорість файлів Епштейна.

У заяві також підкреслюється, що деякі звинувачення проти Трампа були подані безпосередньо напередодні президентських виборів 2020 року та є «необґрунтованими й хибними».

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки.

Рішення було ухвалене після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило нову порцію документів у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У цих матеріалах ім’я Лайчака згадується сотні разів, що й спричинило політичний скандал у Словаччині.

До слова, Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

У матеріалах, за даними американських медіа, ім’я президента США Дональда Трампа згадується тисячі разів, однак сам Мін’юст наголошує, що ці документи містять переважно свідчення, заяви та перекази, які не були підтверджені в судовому порядку.