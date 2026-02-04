Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році

Найбільше бланків торік використали під час оформлення спадщини – 1 011 321, що на 5% менше, ніж роком раніше

Упродовж 2025 року українські нотаріуси використали понад 7 млн спеціальних бланків. Порівняно з 2024 роком показник майже не змінився, однак у зіставленні з початком повномасштабного вторгнення він скоротився приблизно на 25%. Водночас для однієї нотаріальної дії нерідко потрібно кілька бланків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільше бланків торік використали під час оформлення спадщини – 1 011 321, що на 5% менше, ніж роком раніше. Серед лідерів за кількістю також залишається відчуження земельних ділянок: 888 719 бланків, що на 13% більше у порівнянні з 2021 роком.

Натомість операції з відчуження житлової нерухомості (квартир і будинків) демонструють нижчу активність. У 2025 році для таких угод було використано 848 653 бланки – це все ще на чверть менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Продовжує зменшуватися і кількість заповітів: торік нотаріуси оформили 119 133 відповідні бланки. Це на 10% менше за рік і на 26% – порівняно з 2021 роком. Шлюбні договори залишаються малопоширеною практикою – лише 7 211 оформлень. У порівнянні з довоєнним періодом їх кількість скоротилася майже вдвічі, водночас за останній рік істотних змін не зафіксовано. Для порівняння, протягом року в Україні зареєстрували 165 587 шлюбів.

Серед інших категорій – 24 550 свідоцтв про право власності. Це більше, ніж до початку повномасштабної війни, але менше, ніж у 2024 році. Для операцій з відчуження транспортних засобів використано 11 656 бланків: у порівнянні з 2021 роком таких угод побільшало, однак за рік показник знизився. На нотаріальні переклади припало 7 572 бланки – один із найнижчих показників серед популярних категорій, який продовжує спадати.

Окремо в реєстрі фіксують проблемні бланки. У 2025 році кількість зіпсованих бланків становила 167 542 – за рік цей показник зріс на 2%. Водночас кількість викрадених бланків залишається мінімальною: лише 10 випадків за рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року змінилися правила звітності для нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів, диференціюючи вимоги для державних та приватних нотаріусів.