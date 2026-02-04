Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році
Окремо реєстр фіксує проблемні бланки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше бланків торік використали під час оформлення спадщини – 1 011 321, що на 5% менше, ніж роком раніше

Упродовж 2025 року українські нотаріуси використали понад 7 млн спеціальних бланків. Порівняно з 2024 роком показник майже не змінився, однак у зіставленні з початком повномасштабного вторгнення він скоротився приблизно на 25%. Водночас для однієї нотаріальної дії нерідко потрібно кілька бланків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найбільше бланків торік використали під час оформлення спадщини – 1 011 321, що на 5% менше, ніж роком раніше. Серед лідерів за кількістю також залишається відчуження земельних ділянок: 888 719 бланків, що на 13% більше у порівнянні з 2021 роком.

Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році фото 1

Натомість операції з відчуження житлової нерухомості (квартир і будинків) демонструють нижчу активність. У 2025 році для таких угод було використано 848 653 бланки – це все ще на чверть менше, ніж у довоєнному 2021 році.

Продовжує зменшуватися і кількість заповітів: торік нотаріуси оформили 119 133 відповідні бланки. Це на 10% менше за рік і на 26% – порівняно з 2021 роком. Шлюбні договори залишаються малопоширеною практикою – лише 7 211 оформлень. У порівнянні з довоєнним періодом їх кількість скоротилася майже вдвічі, водночас за останній рік істотних змін не зафіксовано. Для порівняння, протягом року в Україні зареєстрували 165 587 шлюбів.

Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році фото 2

Серед інших категорій – 24 550 свідоцтв про право власності. Це більше, ніж до початку повномасштабної війни, але менше, ніж у 2024 році. Для операцій з відчуження транспортних засобів використано 11 656 бланків: у порівнянні з 2021 роком таких угод побільшало, однак за рік показник знизився. На нотаріальні переклади припало 7 572 бланки – один із найнижчих показників серед популярних категорій, який продовжує спадати.

Окремо в реєстрі фіксують проблемні бланки. У 2025 році кількість зіпсованих бланків становила 167 542 – за рік цей показник зріс на 2%. Водночас кількість викрадених бланків залишається мінімальною: лише 10 випадків за рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року змінилися правила звітності для нотаріусів, які посвідчують угоди з нерухомістю. Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів, диференціюючи вимоги для державних та приватних нотаріусів.

Читайте також:

Теги: документи нотаріус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ – про трагедію 1946-47 років Історія
17 сiчня, 20:00
«Праця робить вільним» – нацистське гасло над брамою концтабору Аушвіц-Біркенау. 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили цей один із найбільших нацистських таборів смерті
Голокост. Як українець врятував єврейську дівчинку, ризикуючи життям власних дітей
27 сiчня, 15:30
Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
8 сiчня, 14:33
В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно
В Україні можна оформити ID-картку та закордонний паспорт одночасно
11 сiчня, 07:43
Окрема увага журналістів прикута до фрагментів, у яких у зв’язку з Трампом згадуються молоді жінки або дівчат
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
30 сiчня, 23:33
Міністерство юстиції офіційно заявило, що твердження щодо Трампа не мають підтверджень
Файли Епштейна і Трамп: Мін’юст заявив про відсутність підстав для розслідування
2 лютого, 03:29
Жінка вимагала та отримала від приватного підприємця гроші за пришвидшення видачі результатів експертизи щодо відповідності дезінфектора встановленим нормам
Експертиза за 250 тис. грн: завідувачка лабораторії в Києві постане перед судом
20 сiчня, 14:16
Андрій Єрмак намагається скасувати арешт майна, який санкціонували НАБУ та САП
Ексклюзив: Єрмак пішов в атаку на НАБУ і САП
25 сiчня, 17:15

Бізнес

Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році
Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено у 2025 році
«Укрнафта» встановила рекорд з буріння свердловин
«Укрнафта» встановила рекорд з буріння свердловин
Виплати ФОПам. Свириденко повідомила, скільки заявок надійшло від бізнесу
Виплати ФОПам. Свириденко повідомила, скільки заявок надійшло від бізнесу
Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
Понад 600 тис. грн за літеру «У». «Укрпошта» оновила логотип
Понад 600 тис. грн за літеру «У». «Укрпошта» оновила логотип

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua