Ексочільник Гарварду іде з університету після скандалу з Епштейном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ларрі Саммерс та Вуді Аллен
фото: Reuters

Доказів правопорушень з боку Саммерса оприлюднено не було

Колишній міністр фінансів США та ексректор Гарварду Ларрі Саммерс оголосив, що залишить посаду професора у Гарвардському університеті наприкінці навчального року на тлі скандалу, пов’язаного з його контактами із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Саммерса, це було «складне рішення». Раніше він припинив викладацьку діяльність і пішов у відпустку з керівної посади після того, як у США оприлюднили документи з особистим листуванням між ним та Епштейном.

В університеті заявили, що провели перевірку осіб, які фігурують у матеріалах справи. Доказів правопорушень з боку Саммерса оприлюднено не було.

Він залишатиметься у відпустці до кінця навчального року, після чого повністю завершить академічну кар’єру в Гарварді. 

До слова, журналісти CNN заявили, що в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна відсутні десятки важливих документів, включно з інтерв’ю свідків.

Раніше, колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турб'єрн Ягланда було госпіталізовано після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала розслідування корупції, пов'язане з файлами Епштейна, та провела обшук його власності.

