Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп розповів, за якої умови можливий саміт президентів США, України та Росії
Трамп під час розмови з Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни
Тристоронній саміт лідерів, за словами Трампа, можливий після успішного проведення наступних переговорів

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що тристороння зустріч із його участю та російським диктатором Володимиром Путіним можлива у разі прогресу на переговорах між делегаціями США, України та Росії, які планують провести на початку березня. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, які знайомі з подробицями розмови президентів, пише «Главком».

«Одним із питань, яке обговорювали Зеленський і Трамп, був можливий тристоронній саміт лідерів. Трамп сказав Зеленському, що працюватиме над проведенням такого тристороннього саміту, якщо наступна зустріч між переговірниками США, Росії та України, запланована на початок березня, призведе до більшого прогресу», – йдеться у повідомленні.

До слова, Трамп під час розмови з Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць».

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили подальші переговори щодо завершення війни та підтримку української протиповітряної оборони. 

Підсумовуючи результати розмови з Трампом, глава держави заінтригував заявою про потенційні переговори на рівні лідерів.

Теги: Дональд Трамп переговори путін Володимир Зеленський

