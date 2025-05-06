Трамп пояснив, чому Росія хоче домовитися про мир з Україною

Трамп: Ситуація із цінами на нафту, які впали, суттєво вплинула на позицію Росії

Трамп вважає, що і Росія, і Україна хочуть закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія прагне домовитися про мир з Україною на тлі суттєвого зниження цін на нафту. Як повідомляє «Главком», таку думку американський лідер висловив під час розмови з журналістами.

«На мою думку, ситуація із цінами на нафту, які впали, суттєво вплинула на позицію Росії. Я переконаний, що у нас є всі шанси досягти домовленості. Вони хочуть миру. І Україна теж цього прагне», – зазначив Трамп.

Він також наголосив, що якби не обіймав посаду президента, конфлікт між Україною та Росією залишився б поза увагою світової спільноти.

За словами Трампа, щотижня унаслідок бойових дій гинуть приблизно п’ять тисяч осіб з обох сторін. При цьому, додав він, ці цифри не враховують жертв обстрілів цивільних районів.

«Це справді страшно. Але я вважаю, що ми вже подолали значний шлях», – підсумував президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився щодо ініціативи російського президента Володимира Путіна про короткочасне припинення вогню, зауваживши, що хоча йдеться лише про три дні, це вже суттєвий крок. Як повідомляє «Главком», про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

Під час брифінгу Трамп нагадав про значні втрати, яких зазнали як українська, так і російська сторона на фронті.

«Ми пройшли чималий шлях, і, можливо, попереду ще щось зміниться. Ми на це сподіваємося. Як вам відомо, Путін оголосив про триденне перемир’я. Це здається невеликим строком, але насправді це багато, якщо згадати, з чого все починалося», – зазначив Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.