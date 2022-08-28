Італія може отримати від Ізраїлю два розвідувальні літаки, – ЗМІ

Італія придбає два літаки-розвідники раннього попередження разом із їхнім обслуговуванням

Італія уклала з ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries (ІАІ) контракти на суму близько 550 мільйонів доларів, які передбачають придбання двох літаків-розвідників раннього попередження разом із їхнім обслуговуванням, повідомляє Haaretz із посиланням на документи міністерства оборони та парламенту Італії.

Відомо, що в липні ІАІ оголосила про те, що уклала контракт на суму понад 200 мільйонів доларів на постачання літаків спеціального призначення «європейській країні НАТО», не уточнивши, про яку саме йдеться.

Підрозділ ІАІ – компанія ELTA – випускає літаки SIGINT для збору електронної та комунікаційної розвідувальної інформації, а також літаків CAEW, які слугують як система раннього попередження й контролю.

Зазначається, що загальна кількість розвідувальних літаків, які військово-повітряні сили Італії отримають від ізраїльської компанії, зросла до чотирьох – після оголошеного у 2021 році придбання двох повітряних суден CAEW.

Так, про збільшення кількості замовлень в ІАІ з боку Італії стало відомо через кілька днів після зустрічі генеральних директорів міністерств оборони обох країн у липні, які обговорювали співпрацю у сфері придбання й використання військової техніки.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про роль Італії у боротьбі за незалежність України.