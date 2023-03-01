Італійська розвідка пояснила, навіщо Путіну оперативна пауза на фронті

Росія продовжить намагатися втручатися в процеси ухвалення рішень в країнах НАТО

Російський диктатор Володимир Путін намагається підготуватися до тривалої війни, тому оперативну паузу на фронті хоче використати для того, щоб відновити свої сили. Про це йдеться у звіті італійської розвідки, представленому парламенту країни, пише газета La Stampa.

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Як зазначається, російський диктатор Володимир Путін визнав, що у його армії виникли труднощі у протидії Силам оборони України. Саме з цим пов'язана реструктуризація Збройних сил, яку хочуть провести в РФ. Там мають намір збільшити загальну чисельність армії до 1,5 млн солдатів.

«Москва намагається використати цей період відносної стагнації, щоб відновити діяльність російського військово-промислового комплексу, який, володіючи великими виробничими потужностями, починає відчувати на собі вплив західних санкцій», – зазначили у розвідці.

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Там також вважають, що Росія продовжить намагатися втручатися в процеси ухвалення рішень в країнах НАТО. За даними італійських розвідників, Москва буде ще активніше вдаватися до маніпуляцій, кібератак, дезінформації, шантажу і використання мігрантів та енергетики як важелів впливу.

«Стратегічні невдачі Путіна пояснюються неправильною інтерпретацією українського сценарію, недооцінкою масштабів, швидкістю і згуртованістю відповіді Заходу на вторгнення в Україну та недооцінкою стійкості українського народу і військ», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.