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Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч із Путіним
фото з відкритих джерел

Зустріч запланована на 13 вересня

Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN.

Очікується, що зустріч із Путіним відбудеться післязавтра.

Планується, що очільники держав обговорять постачання військових озброєнь. Також Кім Чен Ин візьме участь в Східному економічному форумі. 

Раніше повідомлялося, що Путін сподівається скористатися підтримкою Північної Кореї для отримання боєприпасів. Це несподіваний поворот ситуації в порівнянні з 1950-ми роками під час Корейської війни, коли Радянський Союз постачав зброю на північ. 

Також відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

Крім того, США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.

Теги: росія Кім Чен Ин Північна Корея путін

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