Новий пакет допомоги від США та гепатит A на Тернопільщині. Головне за 3 листопада

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України

США оголосили новий пакет допомоги, гепатит A на Тернопільщині, Зеленський підписав закон щодо нацменшин. «Главком» склав добірку новин 3 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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США оголосили новий пакет допомоги

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. До пакета увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі. Пакет передбачає постачання зброї з арсеналів Пентагону.

Зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

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Як зазначається, на період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину.

Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

У ще одній області виявлено хвору на гепатит А

Гепатит А дібрався і до Тернопільщини. За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Наразі триває епідеміологічне розслідування.

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Зеленський призначив нового командувача ССО

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил у складі ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки та виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції, які проводить командування ССО.