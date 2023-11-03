Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий пакет допомоги від США та гепатит A на Тернопільщині. Головне за 3 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від США та гепатит A на Тернопільщині. Головне за 3 листопада
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України

США оголосили новий пакет допомоги, гепатит A на Тернопільщині, Зеленський підписав закон щодо нацменшин. «Главком» склав добірку новин 3 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

США оголосили новий пакет допомоги

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. До пакета увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі. Пакет передбачає постачання зброї з арсеналів Пентагону.

Зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

Як зазначається, на період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину

Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

У ще одній області виявлено хвору на гепатит А

Гепатит А дібрався і до Тернопільщини. За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Наразі триває епідеміологічне розслідування.

Зеленський призначив нового командувача ССО

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил у складі ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки та виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції, які проводить командування ССО.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський США Міноборони гепатит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів
Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів
26 жовтня, 20:20
Байден відзначив, що працював над важливими питаннями, пов'язаними з підтримкою України та Ізраїлю
Допомога Україні та Ізраїлю: Байден закликав Конгрес і нового спікера «швидко діяти»
26 жовтня, 01:50
Трамп розмовляв з Праттом про переговори з Зеленським у вересні 2019 року
Трамп зливав інсайдерську інформацію із Зеленським своєму другу-мільярдеру – NYT
23 жовтня, 08:35
Олексій Данілов: «Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати»
Данілов заявив про початок Третьої світової війни
20 жовтня, 12:47
США надали ракети Atacms із радіусом дії до 165 км
Білий дім підтвердив надання Україні Atacms, але є нюанс
18 жовтня, 08:09
Зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
16 жовтня, 14:44
Екснардеп Олег Ляшко та ексрадник Офісу президента Олексій Арестович
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
15 жовтня, 11:43
Тренера естонського футбольного клубу наздогнала карма після привітання Путіна
Тренера естонського футбольного клубу наздогнала карма після привітання Путіна
9 жовтня, 20:19
Повідомлялося, що Кримський міст було перекрито
У декількох містах Криму пролунали вибухи
7 жовтня, 23:35

Події в Україні

Новий пакет допомоги від США та гепатит A на Тернопільщині. Головне за 3 листопада
Новий пакет допомоги від США та гепатит A на Тернопільщині. Головне за 3 листопада
Повітряні сили знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів (відео)
Повітряні сили знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів (відео)
Україна без жодного пострілу вивела з поля бою 17 тисяч окупантів – Insider
Україна без жодного пострілу вивела з поля бою 17 тисяч окупантів – Insider
Ворог може посилити тиск на одному з напрямків фронту – розвідка Естонії
Ворог може посилити тиск на одному з напрямків фронту – розвідка Естонії
Наступ на Харківщину та штурм Мар’їнки: як пройшов день на фронті
Наступ на Харківщину та штурм Мар’їнки: як пройшов день на фронті
США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло
США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
49K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
23K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
18K
У Кропивницькому пролунали вибухи
15K
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
13K
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту