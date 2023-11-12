У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат

Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки

Росіяни їдуть до чужої країни, щоб вмерти в полі

Результат чергового м'ясного штурму Авдіївки. Усі поля завалені трупами російських військових та підбитою технікою.

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Незбагненне безумство. У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться з більшою ощадливістю, ніж російські генерали до своїх солдатів.

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І головне, все це триває – без будь-якої потреби та сенсу.

Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки. А вони їдуть до чужої країни, щоб просто здохнути та згнити у полі.