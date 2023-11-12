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Денис Казанський Журналіст

У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат

glavcom.ua
Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки

Росіяни їдуть до чужої країни, щоб вмерти в полі

Результат чергового м'ясного штурму Авдіївки. Усі поля завалені трупами російських військових та підбитою технікою.

Незбагненне безумство. У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться з більшою ощадливістю, ніж російські генерали до своїх солдатів.

І головне, все це триває – без будь-якої потреби та сенсу.

Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки. А вони їдуть до чужої країни, щоб просто здохнути та згнити у полі.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас війна росія Авдіївка

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Денис Казанський

У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
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