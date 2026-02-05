США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений

Мешканці Венесуели не бачать суттєвих змін та продовжують жити в атмосфері тривоги, побоюючись раптових затримань на вулицях

Минув місяць з моменту безпрецедентної операції США в Каракасі, яка завершилася арештом Ніколаса Мадуро та його дружини. Країна опинилася у стані крихкої рівноваги, де суспільні настрої коливаються від обережного оптимізму до глибокого скептицизму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес, яка обійняла посаду після рішення Верховного суду про «вимушену відсутність» Мадуро, активно переформатовує силовий блок, здійснивши вже 28 суттєвих замін у керівництві збройних сил. Хоча в столиці зафіксовано перші ознаки економічного пожвавлення, як-от падіння цін на продукти та повернення авіакомпанії American Airlines, мешканці продовжують жити в атмосфері тривоги, побоюючись раптових обшуків та затримань на вулицях.

Дипломатичне життя Венесуели демонструє ознаки відновлення: у Каракасі знову відкрилося посольство США під керівництвом Лаури Догу, а офіційний представник країни вирушив до Вашингтона. Держсекретар США Марко Рубіо окреслив чотири пріоритети для регіону – стабілізація, економічне відновлення, примирення та перехідний період. Проте незалежні експерти, зокрема політичний аналітик Беніньо Аларкон, стверджують, що реальний демократичний транзит ще не розпочався. На думку фахівців, нинішня адміністрація Родрігес прагне затягнути час і відкласти проведення виборів, використовуючи правову невизначеність для збереження владних повноважень.

Одним із головних індикаторів реальних змін у країні вважають питання звільнення політичних в'язнів. Хоча уряд заявляє про вихід на волю понад 800 осіб, правозахисники та представники університетської спільноти наполягають на повному та безумовному звільненні всіх затриманих без жодних правових обмежень. Декан юридичного факультету Центрального університету Венесуели Хуан Карлос Апіц підкреслює, що репресивний апарат досі не ліквідовано, а військова верхівка опинилася у парадоксальній ситуації подвійної лояльності. Попри те, що опозиційні лідери починають виходити з підпілля, більшість громадян чекають на фундаментальні інституційні реформи, які б гарантували територіальну цілісність та право на чесні вибори.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб змусити тимчасове керівництво Венесуели співпрацювати з Вашингтоном.

У підготовленій заяві для слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин Рубіо зазначає, що США не перебувають у стані війни з Венесуелою. Він додав, що тимчасова лідерка країни співпрацює, але адміністрація Трампа не виключає застосування додаткової сили, якщо це буде необхідно після рейду з метою затримання диктатора Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

Після усунення Ніколаса Мадуро Родрігес вжила низку кроків для збереження підтримки США, зокрема звільнила частину політичних в’язнів та дозволила продаж від 30 до 50 мільйонів барелів нафти Сполученим Штатам.