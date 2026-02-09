Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану

Мета візиту: узгодження будівництва транзитного коридору через Південний Кавказ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб обговорити подальшу реалізацію домовленостей про будівництво транзитного торговельного коридору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Візит розпочнеться із поїздки до Єревана. Там Венс проведе переговори з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, після чого заплановані спільні заяви для преси. За інформацією Білого дому, далі віцепрезидент США вирушить до Азербайджану, де перебуватиме у середу та четвер.

Під час поїздок американський посадовець просуватиме реалізацію проєкту «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання» – 43-кілометрового транспортного коридору, який має пройти через південну частину Вірменії та забезпечити Азербайджану пряме сполучення з його ексклавом Нахічевань.

Відповідно до тристоронньої домовленості між США, Вірменією та Азербайджаном, американська приватна компанія TRIPP Development Company отримала ексклюзивні права на розробку проєкту. При цьому, за умовами угоди, Єреван зберігає повний суверенітет над своєю територією, митною системою, податками та безпекою.

Нагадаємо, що 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у присутності президента США Дональда Трампа підписали у Білому домі угоду, яка передбачає створення зазначеного транзитного коридору. Раніше Пашинян заявляв, що практичний етап реалізації проєкту, включно з початком будівельних робіт, запланований на 2026 рік.