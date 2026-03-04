США визнають, що не можуть оперативно перекрити поставки енергоносіїв з Перської затоки

Американські компанії попереджають, що вони не зможуть замінити нафту з Близького Сходу

Американські компанії не здатні достатньо швидко наростити видобуток, аби розв'язати кризу постачання нафти

Сполучені Штати Америки не мають технічної можливості оперативно наростити видобуток нафти, щоб перекрити дефіцит у разі повної зупинки поставок через Ормузьку протоку. Про це повідомив керівник енергетичної галузі США виданню Financial Times, інформує «Главком».

Експерти енергоринку США зазначають, що виробники чинитимуть опір новим програмам буріння, доки не переконаються, що високі ціни на нафту, які цього тижня піднялися до 18-місячного максимуму, понад $80 за барель, збережуться надовго.

Інвестори вимагають від керівництва виплати дивідендів та погашення боргів, а не ризикованих капіталовкладень у нові проєкти. Виробники ж не готові розпочинати буріння. Крім цього, за останні 12 місяців під час періоду слабких цін на нафту компанії скоротили витрати, вивели з роботи бурові установки та звільнили чимало працівників.

Експерти вважають, що американські виробники віддають перевагу виплаті дивідендів, а інфраструктурні вузькі місця потребуватимуть понад рік для вирішення.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході вже позначилася на паливному ринку України. Так, станом на 4 березня вартість бензину на окремих автозаправках уже наближається до 81 грн за літр.

Найдешевший бензин А-95 наразі пропонує мережа «Укрнафта» – 67,99 грн за літр. Для порівняння, на заправках Wog бензин А-95 Євро коштує 73,99 грн, а на Окко та Socar – по 70,99 грн за літр.