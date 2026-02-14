Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США

Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні

Китай відіграє вирішальну роль у підтримці російської агресії проти України, забезпечуючи Москву технологіями та купуючи її енергоресурси. Посол США при НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Пекін має достатньо важелів впливу, щоб покласти край війні буквально за один день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.

«Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення», – розповів Вітакер.

Він додав, що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що ця війна «повністю підтримується Китаєм».

Видання зазначає, що з початку повномасштабної війни Пекін і Москва ще більше зміцнили партнерські відносини. Зокрема, Росія залежить від Китаю в постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки.

Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення міжнародного тиску на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.

Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах було відвантажено 1,65 млн бар. нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Водночас Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відіграти «конструктивну» роль у врегулюванні кризи.

За словами як глави МЗС України Андрія Сибіги, так і Пекіна, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня із Сибігою в Мюнхені, де Китай і запропонував нашій країні гуманітарну допомогу у зв'язку з російськими ударами по енергетиці.

Нагадаємо, наступного тижня, 17 лютого, Женева стане центром інтенсивної американської дипломатії. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує провести два паралельні раунди переговорів, спрямованих на врегулювання найгостріших міжнародних конфліктів, пише «Главком».

У першій половині дня американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером зустрінеться з офіційними представниками Ірану. Роль посередників у цих контактах виконуватимуть дипломати з Оману. Переговори відбуваються на тлі значного військового тиску США: президент Трамп уже підтвердив розгортання другої авіаносної групи в регіоні та публічно допустив можливість зміни влади в Тегерані після жорсткого придушення протестів іранським режимом.