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Як голосували країни за українську формулу миру (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як голосували країни за українську формулу миру (фото)
Сьогодні, 23 лютого, Генасамблея ООН більшістю голосів підтримала запропоновану Україною формулу миру
Фото: Associated Press

Відповідне рішення підтримала більшість країн, сім проголосували проти

Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 23 лютого підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів. Пропонуємо подивитися, які країни віддали голос «за», які «проти», а які взагалі утрималися від голосування.

Результати голосування країн-членів Генеральної асамблеї ООН за українську формулу миру
Результати голосування країн-членів Генеральної асамблеї ООН за українську формулу миру

Представники більшості країни засудили дії Росії, закликали до виведення російських військ з території  України та припинення бойових дій від яких постраждали тисячі українців. Також учасники засідання закликали поважати суверенітет України. Більшість виступаючих назвали події в Україні війною. Лише Китай та Іран називав вторгнення Росії конфліктом двох сторін. Представник Китаю у своїй промові закликав до переговорів між Україною та Росією.

Проти резолюції голосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

32 країни, у тому числі Іран, Китай та Індія, утрималися від голосування.

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки

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